الهجن تعود إلى شرم الشيخ: سباقات عربية وتراث بدوي على مضمار دولي بواجهة سياحية عالمية

تستعد مدينة شرم الشيخ لتحويل أنظار عشاق الرياضات التراثية نحو مضمارها الدولي، مع انطلاق مهرجان الهجن السنوي يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة عربية واسعة وحضور جماهيري متنوع من مختلف المحافظات المصرية، بدعم من الاتحاد الإماراتي لرياضة الهجن.

الحدث، الذي يُقام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك ووزير الشباب والرياضة، يتزامن مع "عيد الهجن"، وهو مناسبة سنوية تحتفل بها المحافظة إحياءً لذكرى افتتاح المضمار عام 2020، والذي بات منذ ذلك الحين منصة دولية لرياضة الهجن والفروسية.

عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أكد أن المهرجان أصبح علامة ثابتة في أجندة الفعاليات الرياضية والتراثية في مصر، مشيرًا إلى أن رياضة الهجن تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية البدوية، وتُعد من أكثر الرياضات شعبية بين القبائل في جنوب سيناء ومناطق عربية أخرى، حيث تتناقلها الأجيال كإرث ثقافي حي.

المضمار الذي أُنشئ بتكلفة 125 مليون جنيه، شهد تطويرًا متواصلًا، شمل منصة السباق (بتكلفة 27 مليون جنيه عام 2022)، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة أُضيفت في 2024، أبرزها قرية التراث البدوي، مسجد الهجن، أماكن إيواء، ووحدة بيطرية متخصصة، ما جعله وجهة متكاملة تجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة.

ويُتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا سياحيًا لافتًا، خاصة من الزوار الأجانب الذين ينجذبون إلى الطابع الفريد لهذه الرياضة، التي تمزج بين السرعة والمهارة والروح البدوية الأصيلة، في مشهد يعكس تنوع مصر الثقافي وقدرتها على تحويل تراثها إلى تجربة عالمية.