إيساك إلى ليفربول بـ125 مليونًا: صفقة صاخبة تنتهي بهزيمة السويد وبداية جديدة للمهاجم المتمرد

بعد أسابيع من الجدل والتكهنات، حُسمت أخيرًا صفقة انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيساك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في واحدة من أضخم صفقات الصيف الأوروبي. الصفقة أُغلقت في اللحظات الأخيرة من نافذة الانتقالات، لتنهي فصولًا طويلة من التوتر بين اللاعب وناديه السابق نيوكاسل يونايتد.

إيساك، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، ظهر لأول مرة هذا الموسم بقميص منتخب السويد، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني من مباراة التصفيات أمام كوسوفو، والتي انتهت بخسارة السويد بهدفين دون رد في بريشتينا. رغم الهزيمة، عبّر اللاعب عن ارتياحه لعودة التركيز إلى كرة القدم بعد فترة انتقالات وصفها بـ"المعقدة ذهنيًا".

وقال إيساك لوسائل إعلام سويدية:

"من الرائع أن كل شيء استقر قبل المعسكر، وأن أتمكن من التركيز على اللعب مرة أخرى. كان وضعًا جديدًا بالنسبة لي، لكنه علّمني الكثير على المستوى الذهني خارج الملعب."

اللاعب لم يشارك في أي مباراة ودية أو رسمية مع نيوكاسل هذا الموسم، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل منذ بداية الصيف، متهمًا إدارة النادي بعدم الوفاء بوعودها وتضليل الجماهير. ورغم تحفظه على كشف التفاصيل، لمح إلى وجود جوانب غير معلنة في قصة انتقاله، قائلاً:

"الصورة الكاملة ليست واضحة للجميع، لكن هذا موضوع آخر ليوم آخر."