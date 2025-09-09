السعودية تعلن موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 134

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإسرائيلي “الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة”.

وأكدت السعودية “تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية”.

وطالبت المملكة “المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الأثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة”.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش والشاباك “هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس”.

وجاء في البيان: “قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم الإسرائيلي.

كما ذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفد حركة “حماس” نجا من محاولة استهداف إسرائيلية نفذت في العاصمة القطرية، الدوحة.