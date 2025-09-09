ورد الآن: الرئيس العليمي ومعه اللواء العرادة والدكتور عبدالله العليمي يعودون إلى العاصمة عدن

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

قالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، عادوا اليوم الثلاثاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي تصريح لوكالة (سبأ)، اشاد الرئيس بالنجاحات المحققة على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والمالية، التي كانت ثمرة للانسجام في العمل بين مؤسسات الدولة على كافة المستويات.

وجدد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بالبناء على تلك النجاحات، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة التي قادت الى تحسن ملحوظ في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس على مواصلة العمل مع الحكومة، والسلطات المحلية، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد، وتعظيم الايرادات العامة، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الاقليميين والدوليين التي ستثمر خلال الايام المقبلة مزيدا من الانفراجات، والشراكات الواعدة.

وأثنى الرئيس في هذا السياق على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الاقتصادية، والانمائية والانسانية التي ساهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، واحتواء تداعيات الازمة الانسانية التي ضاعفتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

ووفق الوكالة سيعقد الرئيس، واعضاء المجلس لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والبنك المركزي، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط، والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في اسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.