اليمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 449

​

​أدانت الجمهورية اليمنية بشدة الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وخرقاً للقانون الدولي".

​وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن هذا العدوان "يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب" ويضع العراقيل أمام مساعي السلام.

​كما جدد البيان دعم اليمن الكامل لحق قطر في الحفاظ على أمنها، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".