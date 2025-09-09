رئيس الوزراء يفتح ملفات الاقتصاد والسلام مع الإتحاد الأوروبي ويؤكد أن المعركة وجودية بن بريك يطلق خطة خمسية لحضرموت ويدعو لتجاوز الخلافات وبناء المستقبل .. رسائل خاصة للحضارم الهجن تعود إلى شرم الشيخ: سباقات عربية وتراث بدوي على مضمار دولي بواجهة سياحية عالمية إيساك إلى ليفربول بـ125 مليونًا: صفقة صاخبة تنتهي بهزيمة السويد وبداية جديدة للمهاجم المتمرد السعودية تعلن موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر غضب عربي ودولي واسع بعد الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في قطر عاجل.. اللواء سلطان العرادة يصل مدينة عدن.. تفاصيل رئاسية اليمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر رواية مختلفة عن تضرر الكابلات البحرية وبطء خدمة الإنترنت مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة
أدانت الجمهورية اليمنية بشدة الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وخرقاً للقانون الدولي".
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن هذا العدوان "يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب" ويضع العراقيل أمام مساعي السلام.
كما جدد البيان دعم اليمن الكامل لحق قطر في الحفاظ على أمنها، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".