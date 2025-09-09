رواية مختلفة عن تضرر الكابلات البحرية وبطء خدمة الإنترنت

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، أن خبراء يرجحون تسبب سفينة تجارية بقطع عدة كابلات بحرية في البحر الأحمر قبالة جدة، ما أدى إلى اضطراب خدمات الإنترنت في دول بأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

و بحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات، فإن أربعة كابلات رئيسية تأثرت بالحادث، بينها (SEA-ME-WE 4) و(IMWE) و(FALCON) و(EIG)، ما انعكس على خدمات الإنترنت في أكثر من عشر دول بينها الهند وباكستان والإمارات، واليمن.

ورجح خبراء أن يكون السبب إسقاط السفينة لمرساها وسحبها للكابلات، في وقت تتزايد المخاوف بشأن أمن هذه الخطوط الحيوية وسط التوترات والهجمات التي يشهدها البحر الأحمر.

وكانت اسرائيل قد اتهمت الحوثيين في التسبب بتضرر كابلات الإنترنت الغاطسة في البحر الأحمر.