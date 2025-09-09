مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 185

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، نشرة تحذيرية بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة وحتى يوم غدٍ الأربعاء.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات برد على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد من صعدة مرورًا بذمار والضالع وتعز وصولاً إلى لحج وأبين وعدن. كما يُحتمل امتداد تأثيراتها إلى أجزاء من محافظات البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحذرت الهيئة المواطنين من السيول الجارفة في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة في الطرق الجبلية، داعيةً السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء التنقل.

أما في السواحل، فقد أشارت النشرة إلى أن البحر سيكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، مع رياح نشطة قد تشكل خطورة على الصيادين ومرتادي البحر.

وأكد المركز أن هذه التحذيرات تأتي في إطار جهود الإنذار المبكر لحماية المواطنين وتفادي الخسائر البشرية والمادية، مشددًا على ضرورة متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر.