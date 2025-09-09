مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، نشرة تحذيرية بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة وحتى يوم غدٍ الأربعاء.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات برد على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد من صعدة مرورًا بذمار والضالع وتعز وصولاً إلى لحج وأبين وعدن. كما يُحتمل امتداد تأثيراتها إلى أجزاء من محافظات البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.
وحذرت الهيئة المواطنين من السيول الجارفة في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة في الطرق الجبلية، داعيةً السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء التنقل.
أما في السواحل، فقد أشارت النشرة إلى أن البحر سيكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، مع رياح نشطة قد تشكل خطورة على الصيادين ومرتادي البحر.
وأكد المركز أن هذه التحذيرات تأتي في إطار جهود الإنذار المبكر لحماية المواطنين وتفادي الخسائر البشرية والمادية، مشددًا على ضرورة متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر.