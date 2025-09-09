مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
أعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض برئاسة الدكتور خليل الحية من غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفتهم في العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر قيادي في الحركة تأكيده أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقر اجتماع الوفد القيادي لحماس في الدوحة، موضحًا أنه تم استهداف الوفد في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع لمناقشة مقترح ترامب الأخير.
الى ذلك اكد مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم الإسرائيلي
كما ذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفد حركة "حماس" نجا من محاولة استهداف إسرائيلية نفذت في العاصمة القطرية، الدوحة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القيادي في الحركة، خالد مشعل، لم يكن حاضرا في الاجتماع، مؤكدة "أنه لم يتم تحيده".
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مهاجمة جيش الاحتلال قيادة حماس في قطر، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، بواسطة طائرات مقاتلة.
وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "الجيش والشاباك هاجما عبر سلاح الجو بشكل دقيق قيادة حماس".
وذكرت أن من بين القيادات المستهدفة خالد مشعل، وأنه تم إطلاع المجلس الأمني المصغر فقط على العملية ضد قادة حماس في الدوحة، وطُلب منهم التكتم.