عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض برئاسة الدكتور خليل الحية من غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفتهم في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر قيادي في الحركة تأكيده أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقر اجتماع الوفد القيادي لحماس في الدوحة، موضحًا أنه تم استهداف الوفد في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع لمناقشة مقترح ترامب الأخير.

الى ذلك اكد مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم الإسرائيلي

كما ذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفد حركة "حماس" نجا من محاولة استهداف إسرائيلية نفذت في العاصمة القطرية، الدوحة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن القيادي في الحركة، خالد مشعل، لم يكن حاضرا في الاجتماع، مؤكدة "أنه لم يتم تحيده".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مهاجمة جيش الاحتلال قيادة حماس في قطر، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، بواسطة طائرات مقاتلة.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "الجيش والشاباك هاجما عبر سلاح الجو بشكل دقيق قيادة حماس".

وذكرت أن من بين القيادات المستهدفة خالد مشعل، وأنه تم إطلاع المجلس الأمني المصغر فقط على العملية ضد قادة حماس في الدوحة، وطُلب منهم التكتم.