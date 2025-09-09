مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية أمام نظيره الفيتنامي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2026، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية. اللقاء المرتقب سيُقام عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت فيتنام (الثالثة عصرًا بتوقيت اليمن)، على ملعب المجموعة الثالثة الذي تحتضنه العاصمة الفيتنامية.
المنتخبان يتساويان في رصيد النقاط (6 لكل منهما)، غير أن فارق الأهداف يمنح الأفضلية لأصحاب الأرض، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد لمنتخبنا لضمان التأهل المباشر. التعادل سيمنح بطاقة العبور لفيتنام، بينما سيدخل منتخبنا في حسابات أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، أما الخسارة فتعني خروجًا مبكرًا من التصفيات.
وقد أجرى المنتخب الوطني مساء أمس حصة تدريبية أخيرة على أرضية الملعب المعتمد من الاتحاد الآسيوي، وسط أجواء تنظيمية وأمنية عالية، وبانضباط كامل من اللاعبين، استعدادًا للمواجهة الحاسمة.
وأكد المدير الفني للمنتخب، الكابتن أمين السنيني، أن المباراة تمثل محطة تاريخية فارقة، مشددًا على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق حلم ملايين اليمنيين، بشرط الالتزام التكتيكي واللعب بروح قتالية حتى اللحظة الأخيرة.
الجماهير اليمنية، في الداخل والخارج، تترقب هذه المواجهة المصيرية بأمل كبير، متطلعة إلى أن يواصل نجوم المنتخب مسيرتهم المشرفة، ويحققوا بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.
يُذكر أن المجموعة الثالثة تضم إلى جانب اليمن كلًا من سنغافورة، بنجلادش، وفيتنام المستضيفة، وقد شهدت منافساتها تنافسًا قويًا على بطاقة التأهل الوحيدة.