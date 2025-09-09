اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مصيرية أمام نظيره الفيتنامي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2026، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية. اللقاء المرتقب سيُقام عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت فيتنام (الثالثة عصرًا بتوقيت اليمن)، على ملعب المجموعة الثالثة الذي تحتضنه العاصمة الفيتنامية.

المنتخبان يتساويان في رصيد النقاط (6 لكل منهما)، غير أن فارق الأهداف يمنح الأفضلية لأصحاب الأرض، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد لمنتخبنا لضمان التأهل المباشر. التعادل سيمنح بطاقة العبور لفيتنام، بينما سيدخل منتخبنا في حسابات أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، أما الخسارة فتعني خروجًا مبكرًا من التصفيات.

وقد أجرى المنتخب الوطني مساء أمس حصة تدريبية أخيرة على أرضية الملعب المعتمد من الاتحاد الآسيوي، وسط أجواء تنظيمية وأمنية عالية، وبانضباط كامل من اللاعبين، استعدادًا للمواجهة الحاسمة.

وأكد المدير الفني للمنتخب، الكابتن أمين السنيني، أن المباراة تمثل محطة تاريخية فارقة، مشددًا على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق حلم ملايين اليمنيين، بشرط الالتزام التكتيكي واللعب بروح قتالية حتى اللحظة الأخيرة.

الجماهير اليمنية، في الداخل والخارج، تترقب هذه المواجهة المصيرية بأمل كبير، متطلعة إلى أن يواصل نجوم المنتخب مسيرتهم المشرفة، ويحققوا بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

يُذكر أن المجموعة الثالثة تضم إلى جانب اليمن كلًا من سنغافورة، بنجلادش، وفيتنام المستضيفة، وقد شهدت منافساتها تنافسًا قويًا على بطاقة التأهل الوحيدة.