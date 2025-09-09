مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
هزّت العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول 2025 سلسلة انفجارات متتالية في محيط حي كتارا الثقافي، وسط أنباء مؤكدة عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، غارة جوية دقيقة استهدفت عدداً من قادة حركة حماس المقيمين في قطر.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن العملية جاءت بعد جمع معلومات استخباراتية مكثفة، ووصفتها بأنها "ضربة نوعية ودقيقة" تهدف إلى شل القيادة العليا لحماس خارج الأراضي الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم كان يهدف إلى اغتيال شخصيات بارزة في الحركة، بينهم خليل الحية، الذي لعب دورًا محوريًا في مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة.
وقالت القناة ١٤ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: هاجمنا قيادة حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين .
شهود عيان في الدوحة أفادوا بسماع أصوات انفجارات قوية وتصاعد أعمدة دخان كثيفة، فيما سارعت السلطات القطرية إلى تطويق المنطقة المستهدفة دون إصدار بيان رسمي حتى اللحظة.
ويُنظر إلى الضربة على أنها تصعيد غير مسبوق في مسار الحرب المستمرة منذ ما يقارب العامين، إذ يمثل نقل العمليات العسكرية إلى العاصمة القطرية تحولًا استراتيجيًا يهدد بخلط الأوراق الإقليمية، خاصة وأن قطر تُعد أحد أبرز الوسطاء في جهود التهدئة والتبادل بين إسرائيل وحماس.
حتى الآن، لم تصدر حركة حماس أي تعليق رسمي حول ما إذا كان قادتها قد أصيبوا في الهجوم، فيما يُتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تداعيات سياسية وأمنية واسعة على مستوى المنطقة، في ظل خشية من أن تؤدي الضربة إلى إفشال أي مسار تفاوضي قائم، وربما فتح جبهة جديدة خارج نطاق غزة.