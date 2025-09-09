عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 336

أدانت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء هجوم إسرائيل في الدوحة ووصفته بالجبان، وقالت أنه استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة.

وقال البيان: ''الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين''.

واضاف: ''دولة قطر تدين بشدة هذا الاعتداء وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور''.