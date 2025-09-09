مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
أدانت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء هجوم إسرائيل في الدوحة ووصفته بالجبان، وقالت أنه استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة.
وقال البيان: ''الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين''.
واضاف: ''دولة قطر تدين بشدة هذا الاعتداء وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور''.