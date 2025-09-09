مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يصدر تحذيرا عاجلا للمواطنين ويتحدث عن مخاطر الساعات القادمة عاجل.. حماس تكشف مصير قادتها في الدوحة بعد الضربة الإسرائيلية اليمن أمام لحظة الحسم: المنتخب الأولمبي يواجه فيتنام لخطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا 2026 عاجل.. إسرائيل توجه ضربة عسكرية للعاصمة القطرية الدوحة وتستهدف قيادات عليا من حماس .. تفاصيل ومستجدات عاجل: بيان شديد اللهجة لقطر ردا على الهجوم الإسرائيلي عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو) لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك
استهدفت اسرائيل قبل قليل اجتماع لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وسمع صوت انفجار قوي في الدوحة اثر الاستهداف.
وقال مصدر قيادي في حماس للجزيرة ان الاجتماع في الدوحة اُستهدف بينما كان يناقش، مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار.
القناة ١٤ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: هاجمنا قيادة حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج.