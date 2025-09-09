عاجل.. اسرائيل تشن هجوما استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة (فيديو)

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

استهدفت اسرائيل قبل قليل اجتماع لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وسمع صوت انفجار قوي في الدوحة اثر الاستهداف.

وقال مصدر قيادي في حماس للجزيرة ان الاجتماع في الدوحة اُستهدف بينما كان يناقش، مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار.

القناة ١٤ الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: هاجمنا قيادة حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج.

