لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب

أثار إعلان اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج للشباب تحت سن 20 عامًا المقامة في أبها السعودية، بشأن توقيت المباراة النهائية بين اليمن والسعودية، حنق الجماهير الرياضية اليمنية، بسبب تحديد موعد انطلاقها عند الساعة الرابعة عصر غداً الأربعاء 10 سبتمبر.

وقال عدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمة في منطقة عسير لمأرب برس إن توقيت المباراة لا يتناسب معهم كونه يأتي وهو مرتبطون في دوام وأعمال مختلفة، لكنهم أكدوا أنهم سيحاولون الحضور لمؤازرة المنتخب.

واستغرب البعض كيف إن نهائي بطولة مثل هذه يقام عصراً، وسط أجواء حارة ورطبة تحت أشعة الشمس، بل ذهب آخرون للقول إنه جرى تغيير متعمد لوقت المباراة التي قالوا أنها كانت ستنطلق الساعة الثامنة مساءً.

ووفق ما رصده محرر مأرب برس، لم تعلن الجهة المنظمة للبطولة، توقيتاً ثم تراجعت عنه، وقد نشرت على صفحتها في فيسبوك بوستر رسمي للمباراة النهائية مكتوب عليه توقيت بدايتها: يوم الأربعاء (16:00) ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية. لكن وقبل هذا الإعلان، كانت الرياضية السعودية الناقلة لمباريات البطولة، تتحدث إن المباراة ستنطلق الساعة الرابعة والنصف عصرا، وبعض الصفحات الرياضية اليمنية، كتبت إن وقت المبارة الثامنة مساءً، لتحسم الجهة المنظمة هذا اللغط بتحديد الوقت عند تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب اليمني، كان أحد أسباب نجاحها، وأعطى هذا الحضور زخما وحماسة للمباريات التي كانت اليمن طرفًا فيها.

وتواجه السعودية، اليمن في نهائي بطولة كأس الخليج للشباب في نسختها الأولى.