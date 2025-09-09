تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل

الثلاثاء 09 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 308

توقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوب بالبرد، في عدد من المحافظات، وذلك بحسب مخرجات النماذج العددية المختلفة وتحليل خرائط الطقس. وقال المركز اليوم الثلاثاء ان الأسبوع المقبل وتحديدا من يوم الاحد سيشهد حالة ماطرة غزيرة على المحافظات الجبلية.

وأضاف في نشرة تحذيرية الى ان الأجواء مهيأة لهطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية، من صعدة شمالاً حتى البيضاء والضالع وتعز ولحج جنوباً، وتمتد غرباً حتى المدن الساحلية المحاذية للبحر الأحمر.

وتمتد الامطار الى صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة وأبين) بأمطار رعدية متفاوتة الشدة.

ووجه المركز تحذيراً للمواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة، ومن الانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وأيضاً من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.

وشدد المركز على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار. كما حذر أيضاً من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات.