لغط بسبب توقيت مباراة اليمن مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب تحذيرات وتوقعات.. أمطار غزيرة تشهدها اليمن الأسبوع المقبل تحذير عاجل لمستخدمي تلفونات محددة من عملية احتيال تستهدف الحسابات المصرفية الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة إيكيتيكي يتحدى إيساك: المنافسة في ليفربول تصنع النجوم باير ليفركوزن يطيح بتن هاج ويعيّن هيولماند لإعادة بناء الفريق تحالف عسكري اسلامي يطلق مبادرة لمواجهة الإرهاب والتحذير من مخاطره لماذا أطلق البنك المركزي بعدن مزادًا جديدًا لسندات وأذون خزانة ب 10مليار ريال؟ توقف شبه كلي للإنترنت في معظم المناطق اليمنية.. واتهامات دولية تتجه لمليشيا الحوثي بقطع كابلات الانترنت
توقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوب بالبرد، في عدد من المحافظات، وذلك بحسب مخرجات النماذج العددية المختلفة وتحليل خرائط الطقس. وقال المركز اليوم الثلاثاء ان الأسبوع المقبل وتحديدا من يوم الاحد سيشهد حالة ماطرة غزيرة على المحافظات الجبلية.
وأضاف في نشرة تحذيرية الى ان الأجواء مهيأة لهطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية، من صعدة شمالاً حتى البيضاء والضالع وتعز ولحج جنوباً، وتمتد غرباً حتى المدن الساحلية المحاذية للبحر الأحمر.
وتمتد الامطار الى صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة وأبين) بأمطار رعدية متفاوتة الشدة.
ووجه المركز تحذيراً للمواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة، ومن الانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وأيضاً من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.
وشدد المركز على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار. كما حذر أيضاً من نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات.