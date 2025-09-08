الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة إيكيتيكي يتحدى إيساك: المنافسة في ليفربول تصنع النجوم باير ليفركوزن يطيح بتن هاج ويعيّن هيولماند لإعادة بناء الفريق تحالف عسكري اسلامي يطلق مبادرة لمواجهة الإرهاب والتحذير من مخاطره لماذا أطلق البنك المركزي بعدن مزادًا جديدًا لسندات وأذون خزانة ب 10مليار ريال؟ توقف شبه كلي للإنترنت في معظم المناطق اليمنية.. واتهامات دولية تتجه لمليشيا الحوثي بقطع كابلات الانترنت البنك المركزي اليمني يعلن عن مزادين بـ 10 مليار و500 مليون ريال يمني الموت يغيب سفير الأغنية المهرية الفنان محمد مشعجل تصعيد خطير.. صافرات الإنذار تدوي بالقرب من مفاعل ديمونا ومطار رامون
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لتنفيذ هجوم عسكري واسع على اليمن، يستهدف مواقع جماعة الحوثي، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية التي نفذتها الجماعة المدعومة من إيران ضد أهداف إسرائيلية خلال الأيام الماضية.
التحرك الإسرائيلي يأتي بعد إعلان الحوثيين استهداف مطار رامون بطائرة مسيّرة، إلى جانب هجمات أخرى طالت مناطق في النقب، إيلات، عسقلان، أشدود، وحتى تل أبيب. وقد أكد الجيش الإسرائيلي سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، فيما تم اعتراض ثلاث طائرات أخرى قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.
تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أشار إلى أن إحدى الطائرات التي استهدفت مطار رامون تم تصنيفها في البداية كـ"غير معادية"، ما أثار تساؤلات حول دقة منظومة الرصد.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان قد توعد الحوثيين برد قاسٍ بعد تصاعد الهجمات الصاروخية، خاصة عقب الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على صنعاء الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الجماعة و11 مسؤولًا آخرين.
في المقابل، تعهد الحوثيون بتكثيف هجماتهم على إسرائيل، معتبرين أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر جزء من دعمهم للفلسطينيين في غزة. وتواصل إسرائيل منذ أشهر تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع ومنشآت حوثية، في إطار استراتيجية عسكرية تهدف إلى تحجيم قدرات الجماعة ومنعها من تهديد أمنها القومي.