تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025

تقام اليوم الإثنين مباريات عديدة مهمة وقوية يترقبها عشاق كرة القدم وأبرزها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في إفريقيا وأوروبا.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم

كوسوفو ضد السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

سويسرا ضد سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

اليونان ضد الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

بيلاروسيا ضد أسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كرواتيا ضد الجبل الأسود – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جبل طارق ضد جزر الفارو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الكيان الصهيوني ضد إيطاليا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

إيكواتوريال جوينيا ضد تونس – الساعة 4 عصرا

زامبيا ضد المغرب – الساعة 4 عصرا

موزمبيق ضد بوتسوانا – الساعة 4 عصرا

مالاوي ضد ليبيريا – الساعة 7 مساء

أوغندا ضد الصومال – الساعة 7 مساء

غينيا ضد الجزائر – الساعة 7 مساء

غينيا بيساو ضد جيبوتي – الساعة 7 مساء

مدغشقر ضد تشاد – الساعة 7 مساء

غانا ضد مالي – الساعة 10 مساء

ليبيا ضد استونيا – الساعة 10 مساء

مواعيد المباريات الودية

ماليزيا ضد فلسطين – الساعة 1 ظهرا

الكويت ضد سوريا – الساعة 1 ظهرا على قناة الكويت الرياضية

إندونيسيا ضد لبنان – الساعة 4:30 عصرا

الإمارات ضد البحرين – الساعة 7:15 مساء على قناة أبوظبى الرياضية

جمهورية التشيك ضد السعودية – الساعة 8:15 مساء على قناة ssc 1