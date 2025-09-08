آخر الاخبار

الحوثيون يستعدون لضربات عسكرية إسرائيلية وتل أبيب تبدأ التحرك تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة إيكيتيكي يتحدى إيساك: المنافسة في ليفربول تصنع النجوم باير ليفركوزن يطيح بتن هاج ويعيّن هيولماند لإعادة بناء الفريق تحالف عسكري اسلامي يطلق مبادرة لمواجهة الإرهاب والتحذير من مخاطره لماذا أطلق البنك المركزي بعدن مزادًا جديدًا لسندات وأذون خزانة ب 10مليار ريال؟ توقف شبه كلي للإنترنت في معظم المناطق اليمنية.. واتهامات دولية تتجه لمليشيا الحوثي بقطع كابلات الانترنت البنك المركزي اليمني يعلن عن مزادين بـ 10 مليار و500 مليون ريال يمني الموت يغيب سفير الأغنية المهرية الفنان محمد مشعجل تصعيد خطير.. صافرات الإنذار تدوي بالقرب من مفاعل ديمونا ومطار رامون

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 161

تقام اليوم الإثنين مباريات عديدة مهمة وقوية يترقبها عشاق كرة القدم وأبرزها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في إفريقيا وأوروبا.

 

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم

كوسوفو ضد السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

 

سويسرا ضد سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

 

اليونان ضد الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 

بيلاروسيا ضد أسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

 

كرواتيا ضد الجبل الأسود – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

جبل طارق ضد جزر الفارو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

الكيان الصهيوني ضد إيطاليا – الساعة 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

إيكواتوريال جوينيا ضد تونس – الساعة 4 عصرا

 

زامبيا ضد المغرب – الساعة 4 عصرا

 

موزمبيق ضد بوتسوانا – الساعة 4 عصرا

 

مالاوي ضد ليبيريا – الساعة 7 مساء

 

أوغندا ضد الصومال – الساعة 7 مساء

 

غينيا ضد الجزائر – الساعة 7 مساء

 

غينيا بيساو ضد جيبوتي – الساعة 7 مساء

 

مدغشقر ضد تشاد – الساعة 7 مساء

 

غانا ضد مالي – الساعة 10 مساء

 

ليبيا ضد استونيا – الساعة 10 مساء

 

مواعيد المباريات الودية

ماليزيا ضد فلسطين – الساعة 1 ظهرا

 

الكويت ضد سوريا – الساعة 1 ظهرا على قناة الكويت الرياضية

 

إندونيسيا ضد لبنان – الساعة 4:30 عصرا

 

الإمارات ضد البحرين – الساعة 7:15 مساء على قناة أبوظبى الرياضية

 

جمهورية التشيك ضد السعودية – الساعة 8:15 مساء على قناة ssc 1

إقراء أيضاً
إيكيتيكي يتحدى إيساك: المنافسة في ليفربول تصنع النجوم
باير ليفركوزن يطيح بتن هاج ويعيّن هيولماند لإعادة بناء الفريق
منتخبنا الوطني يهزم عمان ويضرب موعدا ناريا مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب
ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026
اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل
الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول