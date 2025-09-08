إيكيتيكي يتحدى إيساك: المنافسة في ليفربول تصنع النجوم

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 154

رحّب المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي بانضمام النجم السويدي ألكسندر إيساك إلى صفوف ليفربول، مؤكدًا استعداده الكامل لخوض منافسة قوية على مركزه في التشكيلة الأساسية، في ظل التعاقدات القياسية التي أبرمها النادي خلال الصيف.

ويُعد إيكيتيكي ثالث أغلى صفقة في ميركاتو ليفربول الحالي، بعد ضم إيساك من نيوكاسل يونايتد مقابل نحو 125 مليون جنيه إسترليني، ولاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.

وقال إيكيتيكي في تصريحات صحفية: "عندما تلعب في أحد أفضل الفرق، من الطبيعي أن تنافس أفضل اللاعبين. إيساك لاعب كنت أتابعه منذ فترة، وانضمامه للفريق يسعدني. ستكون منافسة صعبة، لكنني سأبذل كل جهدي لأقدم أداءً يجعل المدرب في حيرة من أمره".

وكان إيكيتيكي قد انضم إلى ليفربول بعد موسم مميز مع آينتراخت فرانكفورت، سجل خلاله 15 هدفًا في الدوري الألماني، وواصل تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات له بقميص "الريدز"، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على أعلى مستوى.