باير ليفركوزن يطيح بتن هاج ويعيّن هيولماند لإعادة بناء الفريق

في خطوة مفاجئة، أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تعيين المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفًا للهولندي إريك تن هاج الذي أقيل بعد جولتين فقط من انطلاق الموسم الجديد في البوندسليغا.

ويعود هيولماند (53 عامًا) إلى الدوري الألماني بعد تجربة سابقة مع نادي ماينتس في موسم 2014-2015، ويُعرف بقيادته منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي يورو 2020، قبل أن يودّع بطولة أوروبا 2024 من دور الـ16 أمام ألمانيا.

وكان تن هاج قد تولى تدريب ليفركوزن في مايو الماضي خلفًا لتشابي ألونسو، الذي انتقل لتدريب ريال مدريد، لكنه فشل في تحقيق نتائج إيجابية، حيث خسر أمام هوفنهايم وتعادل مع فيردر بريمن، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار الإقالة السريع.

هيولماند يواجه تحديًا كبيرًا في إعادة بناء الفريق بعد رحيل عدد من نجوم التشكيلة الأساسية، ويأمل مسؤولو النادي أن يقود مشروعًا جديدًا يعيد ليفركوزن إلى المنافسة محليًا وأوروبيًا.