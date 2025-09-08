توقف شبه كلي للإنترنت في معظم المناطق اليمنية.. واتهامات دولية تتجه لمليشيا الحوثي بقطع كابلات الانترنت البنك المركزي اليمني يعلن عن مزادين بـ 10 مليار و500 مليون ريال يمني الموت يغيب سفير الأغنية المهرية الفنان محمد مشعجل تصعيد خطير.. صافرات الإنذار تدوي بالقرب من مفاعل ديمونا ومطار رامون تعرف على 9 عقوبات فرضتها إسبانيا على اسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة إسرائيل تتهم الحوثيين بقطع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر.. ليست المرة الأولى 6 أسباب للكبد الدهني- هذه طرق للوقاية تعرف على عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون عند الشباب.. احذرها للرجال والنساء- 6 بذور تساعد على تعزيز الخصوبة دواء يفتح باباً جديداً لعلاج القلق.. تفاصيل
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة).
وأوضح إعلان البنك أنه سيتم قبول عطاءات المشاركين يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025م، على ان يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الحادية عشر ظهرا في نفس اليوم.
وحدد الإعلان القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل بـ 10 مليار ريال يمني وللمزاد قصير الاجل بـ500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
ودعا الإعلان الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي ، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.