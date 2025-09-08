الموت يغيب سفير الأغنية المهرية الفنان محمد مشعجل

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 302

أُعلن اليوم الإثنين، عن وفاة الفنان المهري المعروف محمد مشعجل الذي يعد سفير الأغنية المهرية، وأحد أعمدتها، ومن أبرز من أسهموا بنقلها من داخل المهرة لكل اليمن والمنطقة.

وتعرض الفنان مشعجل لوعكة صحة مفاجئة، قبل يومين، نقل على إثرها الى احد مستشفيات الغيضة عاصمة المحافظة، وتوفي صباح اليوم.

وللراحل رصيد من العمل الفني باللغتين العربية والمهرية، وغنى لعدة شعراء من المهرة، وله العديد من الأغاني الرائجة مثل شاشة خيالي، ويا مهاجر، والعمر يمضي، وريم البوادي.