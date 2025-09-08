تصعيد خطير.. صافرات الإنذار تدوي بالقرب من مفاعل ديمونا ومطار رامون

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، اعتراض 3 مسيرات أطلقت من اليمن، بينما دوّت صفارات الإنذار قرب مفاعل ديمونا ومطار رامون جنوبا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: " اعترض سلاح الجو ثلاث طائرات مسيرة خلال نصف ساعة".

وأضاف: "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة النقب الجنوبي، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن".

وتابع: "كما تم اعتراض مسيرة أخرى، ولم يتم تفعيل أي إنذارات وفقًا للسياسة المتبعة"، دون تفاصيل.

وأردف الجيش الإسرائيلي: "يُضاف إلى ذلك عملية الاعتراض التي نُفذت في وقت سابق اليوم في منطقة عربة".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "دوّت صفارات الإنذار في منطقة النقب، بالقرب من منشأة ديمونا للأبحاث النووية، بعد تسلل مسيّرة مجهولة".

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن صفارات الإنذار أُطلقت في منطقة ديمونا نتيجة "تشخيص خاطئ".

كما أفادت "هآرتس" باعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن قرب مطار رامون، غداة سقوط مسيّرة أٌُطلقت من اليمن على المطار نفسه.

ودوّت صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل مرات عدة صباح اليوم.