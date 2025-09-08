إسرائيل تتهم الحوثيين بقطع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر.. ليست المرة الأولى

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، عن وجود شبهات بضلوع جماعة الحوثي اليمنية في قطع كابلات اتصالات بالبحر الأحمر.

وأضافت أن "البحر الأحمر هو مسار اتصالات بالغ الأهمية يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا عبر مصر".

وتابعت أن "إصلاح الكابلات البحرية في المنطقة ليس أمرًا سهلاً، خاصة في ظل هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة".

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأردفت الصحيفة إن "نظام كابلات الاتصالات البحرية SEA-ME-WE 4 (جنوب شرق آسيا – الشرق الأوسط – غرب أوروبا) تُشغّله شركة Tata Communications التابعة للمجموعة الهندية العملاقة Tata".

واستطردت: "أما نظام IMEWE (الهند – الشرق الأوسط – غرب أوروبا) فيُشغّل بواسطة اتحاد شركات آخر تقوده Alcatel-Lucent. ولم تُصدر أي من الشركتين أي تعليقات حتى الآن".

وادعت الصحيفة العبرية أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون بتخريب الكابلات البحرية في البحر الأحمر".

وأضافت أنه "في بداية عام 2024، زعمت الحكومة اليمنية الرسمية أن الحوثيين خططوا للهجوم على الكابلات البحرية في البحر الأحمر، حيث تم قطع عدة كابلات، لكن الحوثيين رفضوا تحمل المسؤولية عن ذلك".

والسبت، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا، تعرض عدة كابلات انترنت بحرية للانقطاع في البحر الأحمر، مشيرة إلى احتمال بطء الانترنت في قارتي آسيا وأوروبا.

وأضافت مايكروسوفت، في بيان، أن شبكة الإنترنت عبر منطقة الشرق الأوسط قد تشهد بُطئًا متزايدا اعتبارا من 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، بسبب انقطاعات عدة في كابلات الألياف الضوئية في البحر الأحمر.

الشركة أفادت بأن فرق الهندسة تعمل بشكل نشط على إدارة الانقطاع باستخدام طرق مختلفة للتحكم في السعة، وسط مناقشة خيارات السعة البديلة والمزودين في المنطقة.

ولفت إلى أن إصلاح انقطاع كابلات الألياف الضوئية قد يستغرق وقتا، مع مراقبة الوضع بشكل مستمر وتحسينه للتخفيف من التأثير على العملاء.

ولم تعلن مايكروسوفت سبب الانقطاع في الكابلات، ولم تصدر جماعة الحوثي إفادة فورية في هذا الشأن.