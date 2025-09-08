6 أسباب للكبد الدهني- هذه طرق للوقاية

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 93

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تراكم الدهون على الكبد، وهي حالة تعرف طبيًا بالكبد الدهني، وقد تتطور مع مرور الوقت إلى مشكلات خطيرة إذا لم يتم الانتباه لها.

في هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، أسباب الكبد الدهني، حسبما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي أسباب الكبد الدهني؟وفي هذا الصدد، يوضح حسين إن هناك مجموعة من العوامل الشائعة التي ترفع خطر تراكم الدهون على الكبد، أبرزها:

1-السمنة وزيادة الوزن.

2-الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

3-ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

4-الإفراط في تناول الطعام مع قلة الحركة.

5-سوء التغذية والإكثار من المشروبات الغازية.

6-قصور الغدة الدرقية، والذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويزيد من فرص تراكم الدهون.

مضاعفات محتملةأشار استشاري أمراض القلب إلى أن إهمال التعامل مع هذه العوامل قد يؤدي إلى تطور الكبد الدهني لمرحلة أكثر خطورة تُعرف بـ"التهاب الكبد الدهني"، والتي قد تتسبب في تليف الكبد أو قصور وظائفه على المدى الطويل.

نصائح للوقاية من الكبد الدهنيوشدد حسين على أهمية الوقاية من الكبد الدهني من خلال النصائح الآتية:

1-الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

2-تجنب الإفراط في الأكل وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات

.3-التوقف عن تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية بقدر الإمكان

.4-متابعة مستويات السكر والدهون الثلاثية في الدم بشكل دوري