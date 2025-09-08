تعرف على عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون عند الشباب.. احذرها

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في الآونة الأخيرة انتشرت فرص الإصابة بسرطان القولون لدى الشباب، حيث أثبتت الدراسات أن الإصابة ناتجة عن العديد من الأسباب الصحية التي تحتاج إلى عناية خاصة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون عند الشباب وفقًا لما ذكره موقع "times of india".

ما هي عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون عند الشباب؟

1- قلة ممارسة الرياضةتعتبر قلة ممارسة الرياضة من أبرز عوامل الخطر للإصابة بسرطان القولون المبكر حيث يضعف الجهاز الهضمي وتتباطأ عمليات الحماية من السرطان في حالة الجلوس فترة طويلة أو قلة النشاط البدني مما يزيد من التهابات الجسم ومن ثم الإصابة بالسرطان، لذلك يجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل دوري للحفاظ على صحة الجسم.

2- اتباع نظام غذائي سيءأثبتت نتائج بعض الدراسات أن تناول الأطعمة المصنعة بكثرة يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون حيث تحتوي هذه الأطعمة على مواد كيميائية تسبب تلف في بطانة القولون وتحفز التغيرات في الخلايا مما يسبب زيادة فرص الإصابة، لذلك يفضل الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والألياف لحماية القولون قدر الإمكان.

3- زيادة الوزنيواجه الشباب خطر متزايد للإصابة بسرطان القولون، لأن السمنة أحد عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالسرطان، وذلك لأن الجسم يعاني من تغيرات هرمونية والتهابات مستمرة، مما يهيئ بيئة مناسبة لنمو خلايا سرطان القولون، وبالتالي فمن الأفضل الحفاظ على وزن الجسم صحي.

4- التدخينيزيد تدخين السجائر والإفراط في تناول الكحوليات من خطر الإصابة بسرطان القولون، حيث تتعرض خلايا الجهاز الهضمي لتلف الحمض النووي والخلايا بسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ، كما يتعرض الجهاز المناعي والأعضاء الهضمية لآثار سلبية نتيجة الإفراط في تناول الكحول، لذلك يجب الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحوليات بمختلف أنواعها.

5- الالتهاب المزمنيزداد خطر الإصابة بسرطان القولون مع استمرار التهاب الأمعاء نتيجة الإصابة بمرض الأمعاء الالتهابي المزمن وبالتالي الحاق الضرر ببطانة القولون، مما يُؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء، لذلك يجب أن يحرص الشباب على الحفاظ على صحة الأمعاء سليمة من خلال نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر، بالإضافة إلى زيارة الطبيب بانتظام، والعلاج الفوري لأمراض الجهاز الهضمي