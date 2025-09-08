للرجال والنساء- 6 بذور تساعد على تعزيز الخصوبة

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 125

عندما يتعلق الأمر بالخصوبة، هناك عوامل عديدة تؤثر، بما في ذلك الجينات، ونمط الحياة، والنظام الغذائي، والصحة العامة، ومع أنه لا توجد وصفة سحرية لزيادة الخصوبة، إلا أن بعض الأطعمة تلعب دورًا فعالًا في تعزيز فرص الحمل.

لذا في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" بذور ومكسرات يمكن أن تعزز من الخصوبة عند الرجال والنساء، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health".

مكسرات وبذور تعزز من الخصوبة للرجال والنساء

1- بذور الكتانبذور الكتان غنية بالليجنان، وهو نوع من الإستروجين النباتي الذي يُساعد على توازن مستويات الهرمونات، كما تُوفر هذه البذور أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، التي تدعم الوظيفة الهرمونية وتُقلل الالتهابات، ويُمكن تناول القليل من بذور الكتان المطحونة أو مزجها مع العصائر.

2- الجوزيُعد الجوز مصدرًا ممتازًا آخر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الحيوانات المنوية ووظائف الجهاز التناسلي الأنثوي بشكل عام، ويُمكن أن تُعزز حفنة من الجوز، كوجبة خفيفة أو في المخبوزات، الخصوبة في النظام الغذائي.

3- بذور الشيابذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، وهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تنظيم الهرمونات وتحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما قد يعزز الخصوبة، وتناول بذور الشيا أثناء الحمل يساعد على نمو شبكية العين ودماغ الجنين، ويمكن دمج بذور الشيا بسهولة في النظام الغذائي عن طريق إضافتها إلى العصائر أو الزبادي أو دقيق الشوفان.

4- البندقلا يعتبر البندق لذيذًا فحسب، بل إنه أيضًا مصدر رائع لحمض الفوليك وفيتامين E حمض الفوليك ضروري لنمو الجنين بشكل صحي، وفيتامين E معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا التناسلية من التلف.

5- بذور اليقطينبذور اليقطين غنية بالزنك، وهو معدن أساسي للصحة الإنجابية، ويساعد الزنك على تنظيم الدورة الشهرية وقد يُحسّن جودة الحيوانات المنوية، كما تُعد بذور اليقطين مصدرًا جيدًا للحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

6- بذور عباد الشمسبذور عباد الشمس غنية بفيتامين هـ، الذي يرتبط بتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء، كما توفر هذه البذور معادن أساسية مثل السيلينيوم والزنك، والتي تلعب دورًا هامًا في الصحة الإنجابية.