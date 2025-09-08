دواء يفتح باباً جديداً لعلاج القلق.. تفاصيل

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

توصلت دراسة أميركية إلى نتائج واعدة لعقار مخدر يسمى «إل إس دي» (LSD)، إذ أظهرت أن جرعة واحدة منه قد تكون كافية لتخفيف أعراض القلق بشكل ملحوظ ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح الباحثون من جامعة «تافتس»، ومستشفى «ماساتشوستس العام» أن هذه النتائج قد تفتح باب الأمل لملايين الأشخاص حول العالم ممن يعانون من القلق المزمن، ويعتمدون على أدوية تتطلب استخداماً طويلاً، ونشرت نتائج الدراسة يوم الجمعة في دورية «جاما» (JAMA).

وتُعد اضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً في العالم، وتتميز بالشعور المستمر بالتوتر والخوف والقلق المفرط حتى في مواقف لا تستدعي ذلك.

وغالباً ما تؤثر هذه الاضطرابات بشكل كبير على حياة المريض اليومية، فتحد من قدرته على العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي. وتشمل أشكالها المختلفة: القلق العام، ونوبات الهلع، واضطراب ما بعد الصدمة، والرهاب الاجتماعي.

ورغم توافر كثير من العلاجات، مثل العلاج النفسي والأدوية التقليدية، فإن كثيراً من المرضى يحتاجون إلى حلول أسرع وأكثر فاعلية لتحسين جودة حياتهم.

وأجريت الدراسة على نحو 200 مريض يعانون من قلق متوسط إلى شديد، حيث تلقى المشاركون جرعات مختلفة من «إل إس دي» أو دواءً وهمياً، تحت إشراف طبي مباشر، ودون جلسات علاج نفسي مرافقة. وبعد 4 أسابيع، سجّل المرضى الذين تناولوا أعلى جرعتين من العقار انخفاضاً كبيراً في مستويات القلق مقارنةً بالمجموعة التي تلقت جرعات أقل أو دواءً وهمياً.

وبعد 12 أسبوعاً، أبلغ 65 في المائة من المرضى الذين تناولوا الجرعة الأكثر فاعلية (100 ميكروغرام) عن استمرار التحسن، فيما صُنّف نحو 50 في المائة منهم في حالة «شفاء تام» من القلق.

ومن بين الآثار الجانبية الشائعة التي رُصدت: الهلوسة، والغثيان، والصداع.

ويُعرف عقار «إل إس دي» (LSD) بأنه أحد المواد المخدرة المسببة للهلوسة. وقد تم تصنيعه لأول مرة في سويسرا عام 1938 لعلاج الاضطرابات النفسية، وهو اختصار لـ«مادة حمض اللايسرغيك» (Lysergic Acid Diethylamide).

لكن هذا العقار حُظر لاحقاً بعد انتشاره بصفته مخدراً ترفيهياً، وصُنّف في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصفته مخدراً من الفئة الأولى شديدة الخطورة.

إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عودة الاهتمام العلمي بدراسة تأثيره العلاجي في مواجهة القلق والاكتئاب والإدمان على الكحول. ويعمل العقار على تنشيط مستقبلات السيروتونين في الدماغ، وهي المسؤولة عن تنظيم المزاج والقلق والتفكير.

ويساعد ذلك على إعادة ترتيب الاتصال بين مناطق مختلفة من الدماغ، بما يشبه «إعادة ضبط» الشبكات العصبية التي تتحكم في المشاعر وردود الفعل المرتبطة بالتوتر