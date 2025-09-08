أول تعليق من حركة حماس على المقترح الأمريكي لصفقة غزة

الإثنين 08 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها استلمت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة في بيان ترحيبها بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا.

وشددت حماس على وجود ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناء على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ الشهر الماضي، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

كما أشارت إلى أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "هذا تحذيري الأخير. الإسرائيليون وافقوا على شروطي، وحان دور حماس للموافقة.

نطالب بإطلاق سراح الأسرى فورا وعودتهم إلى ديارهم، ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب".

ومساء الأحد كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، عن مقترح جديد تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، تفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "تل أبيب تدرس بجدية المقترح الجديد، لكن حماس ستستمر في تعنتها"، ولم يصدر تعقيب فوري من الأطراف المعنية بشأن ما أورده المكتب الإسرائيلي.

وأعلنت حركة حماس، مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.

وأشارت هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 العبرية إلى أنّ مقترح ترامب الجديد يتضمن "تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة".

وبموجب المقترح الجديد، وفق الهيئة، يتم في اليوم الأول للصفقة إطلاق سراح جميع المحتجزين والبالغ عددهم 48 بينهم قتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام الكبيرة وآلاف المعتقلين.

ويشمل المقترح أيضا وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، ويُفتح فورا مسار تفاوضي بإدارة من ترامب شخصيا لإنهاء الحرب.

ووفق القناة الـ12 العبرية، فإن مقترح ترامب يطالب حماس بأن تعتمد على وعوده بإنهاء الحرب، وعلى الافتراض أنه بعد الإفراج عن الأسرى، فإن إسرائيل ستجد صعوبة في الحصول على شرعية داخلية وخارجية لمواصلة القتال في غزة.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات قولها إنّ "المقترح الأمريكي ينسجم مع مطالب إسرائيل لوقف الحرب".

لكن القناة الـ12 العبرية، قالت إنّ "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنّ هناك شك كبير في أن توافق حماس على المقترح الأمريكي الجديد".

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عرض على حركة حماس مقترحا جديدا لصفقة شاملة بشأن تبادل أسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة