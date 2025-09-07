عاجل: منتخبنا الوطني يهزم عمان ويضرب موعدا ناريا مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

تأهل منتخبنا الوطني للشباب الى نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا بفوزه على عمان 2-0 وسيواجه المنتخب السعودي يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من مباراته ضد المنتخب العماني متقدمًا بنتيجة 1-0. جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمد البرواني.

وشهد الشوط أيضًا إثارة كبيرة، حيث أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب المنتخب العماني بداية المباراة، وتصدى حارس مرمى المنتخب العماني ركلة جزاء لليمن نفذها عادل عباس، ثم تمكن حارس منتخبنا وضاح أنور من التصدي لركلة جزاء لعمان.

وفي الشوط الثاني سنحت العديد من الفرص لمنتخبنا، واستطاع زيد الجراش تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وتواجه اليمن، السعودية عصر يوم الأربعاء المقبل الساعة 4:30 في نهائي بطولة الخليج للشباب في نسختها الأولى.

واعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري، منح كل لاعب مبلغ مليون ريال مكافأة التأهل للنهائي.