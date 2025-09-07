عاجل: منتخبنا الوطني يهزم عمان ويضرب موعدا ناريا مع السعودية في نهائي كأس الخليج للشباب لقاء العليمي وآل جابر بالرياض ... تقاطعات السياسة مع الإغاثة. تفاصيل مأرب تودّع أحد رجالها: الشهيد أرسلان شمسان يرتقي وهو يحرس الطريق للوطن الانفجار من الداخل: يوم سقطت أسطورة الحوثيين الأمنية .. الاجتماع الأخير اليمن في شبه عزلة رقمية: انقطاعات في كابلات البحر الأحمر تشل الإنترنت وتربك المستخدمين وزير الدفاع: جميع التشكيلات العسكرية في اليمن تقف اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد.. تفاصيل لقائه باللجنة الأمنية والعسكرية العليا ما دلالات انتقال صناعة المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى مليشيات الحوثي في اليمن؟ قرارات البنك المركزي تبدأ بإعادة ضبط السوق.. مأرب ترصد انخفاضًا في الأسعار وتحركًا ضد الصرافين المخالفين موكب وداع مهيب لشهيدي الواجب العقيد خالد مثنى ورفيقة العبادي في مأرب جامعة إقليم سبأ تدشن عامها الجديد وأكثر من 19 ألف طالب وطالبة يتسابقون على مقاعدها الدراسية في سبع كليات
تأهل منتخبنا الوطني للشباب الى نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا بفوزه على عمان 2-0 وسيواجه المنتخب السعودي يوم الأربعاء المقبل.
وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من مباراته ضد المنتخب العماني متقدمًا بنتيجة 1-0. جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمد البرواني.
وشهد الشوط أيضًا إثارة كبيرة، حيث أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب المنتخب العماني بداية المباراة، وتصدى حارس مرمى المنتخب العماني ركلة جزاء لليمن نفذها عادل عباس، ثم تمكن حارس منتخبنا وضاح أنور من التصدي لركلة جزاء لعمان.
وفي الشوط الثاني سنحت العديد من الفرص لمنتخبنا، واستطاع زيد الجراش تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.
وتواجه اليمن، السعودية عصر يوم الأربعاء المقبل الساعة 4:30 في نهائي بطولة الخليج للشباب في نسختها الأولى.
واعلن وزير الشباب والرياضة نايف البكري، منح كل لاعب مبلغ مليون ريال مكافأة التأهل للنهائي.