لقاء العليمي وآل جابر بالرياض ... تقاطعات السياسة مع الإغاثة. تفاصيل

في لقاء حمل الكثير من الرسائل السياسية والتنموية، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأحد، السفير السعودي محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
الزيارة جاءت في توقيت حساس، وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين الرياض وصنعاء، والدعم المطلوب لإنقاذ العملة الوطنية، وتحسين الوضع المعيشي لليمنيين.
السفير آل جابر نقل تحيات القيادة السعودية، وأكد استمرار دعم المملكة لجهود المجلس والحكومة اليمنية، خصوصًا في ملفات الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، واستعادة مؤسسات الدولة.
العليمي من جهته، ثمّن التدخلات السعودية، وعلى رأسها برنامج الإعمار ومشروع "مسام" لنزع الألغام، معتبرًا أن المملكة كانت ولا تزال الحليف الأوثق في مواجهة الأزمات، والرافعة الأهم في مسار التعافي الوطني.
اللقاء حمل إشارات واضحة إلى أن الرياض تتابع عن كثب ما يجري في الداخل اليمني، وتراهن على استقرار سياسي واقتصادي يعيد التوازن للمنطقة.