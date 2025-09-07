مأرب تودّع أحد رجالها: الشهيد أرسلان شمسان يرتقي وهو يحرس الطريق للوطن

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شيّعت شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب اليوم الشهيد المساعد أرسلان عبدالغني شمسان، الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه الوطني في حماية الطرق وتأمين حياة المواطنين، ليكتب اسمه في سجل الشرف إلى جانب من سبقوه في درب التضحية.

الموكب الجنائزي انطلق من قلب مأرب، يتقدمه العميد الركن أحمد دركم، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق، إلى جانب قيادات أمنية بارزة، بينهم العقيد خالد الحكيمي، والعقيد أحمد علاء، والعقيد عبدالرحمن شبين، والمقدم مرسل الأنجف، إضافة إلى زملاء الشهيد وأفراد أسرته ومحبيه، الذين ودّعوه بقلوب مكلومة ورايات مرفوعة.

وفي كلمة مؤثرة، أشاد العميد دركم بمناقب الشهيد أرسلان شمسان، واصفًا إياه بأنه كان مثالًا للانضباط والشجاعة، لا يتردد في أداء واجبه مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة الأمنية وللوطن الذي لا يزال ينزف من أجل استعادة أمنه واستقراره.

الشهيد شمسان لم يكن مجرد رجل أمن، بل كان حارسًا صامتًا للجمهورية، يقف في وجه الفوضى ويؤمن الطرق التي يسلكها المواطنون يوميًا، حتى لحظة استشهاده التي اختارها في ميدان الواجب، لا في ركنٍ آمن.