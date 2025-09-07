لقاء العليمي وآل جابر بالرياض ... تقاطعات السياسة مع الإغاثة. تفاصيل مأرب تودّع أحد رجالها: الشهيد أرسلان شمسان يرتقي وهو يحرس الطريق للوطن الانفجار من الداخل: يوم سقطت أسطورة الحوثيين الأمنية .. الاجتماع الأخير اليمن في شبه عزلة رقمية: انقطاعات في كابلات البحر الأحمر تشل الإنترنت وتربك المستخدمين وزير الدفاع: جميع التشكيلات العسكرية في اليمن تقف اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد.. تفاصيل لقائه باللجنة الأمنية والعسكرية العليا ما دلالات انتقال صناعة المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى مليشيات الحوثي في اليمن؟ قرارات البنك المركزي تبدأ بإعادة ضبط السوق.. مأرب ترصد انخفاضًا في الأسعار وتحركًا ضد الصرافين المخالفين موكب وداع مهيب لشهيدي الواجب العقيد خالد مثنى ورفيقة العبادي في مأرب جامعة إقليم سبأ تدشن عامها الجديد وأكثر من 19 ألف طالب وطالبة يتسابقون على مقاعدها الدراسية في سبع كليات اللواء سلطان العرادة يقرع ناقوس الخطر ويحذر الإدارة الأمريكية: الحوثيون يوسّعون دائرة النار.. والرد يجب أن يكون دولياً وحازماً
شيّعت شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب اليوم الشهيد المساعد أرسلان عبدالغني شمسان، الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه الوطني في حماية الطرق وتأمين حياة المواطنين، ليكتب اسمه في سجل الشرف إلى جانب من سبقوه في درب التضحية.
الموكب الجنائزي انطلق من قلب مأرب، يتقدمه العميد الركن أحمد دركم، قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق، إلى جانب قيادات أمنية بارزة، بينهم العقيد خالد الحكيمي، والعقيد أحمد علاء، والعقيد عبدالرحمن شبين، والمقدم مرسل الأنجف، إضافة إلى زملاء الشهيد وأفراد أسرته ومحبيه، الذين ودّعوه بقلوب مكلومة ورايات مرفوعة.
وفي كلمة مؤثرة، أشاد العميد دركم بمناقب الشهيد أرسلان شمسان، واصفًا إياه بأنه كان مثالًا للانضباط والشجاعة، لا يتردد في أداء واجبه مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة الأمنية وللوطن الذي لا يزال ينزف من أجل استعادة أمنه واستقراره.
الشهيد شمسان لم يكن مجرد رجل أمن، بل كان حارسًا صامتًا للجمهورية، يقف في وجه الفوضى ويؤمن الطرق التي يسلكها المواطنون يوميًا، حتى لحظة استشهاده التي اختارها في ميدان الواجب، لا في ركنٍ آمن.