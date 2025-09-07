اليمن في شبه عزلة رقمية: انقطاعات في كابلات البحر الأحمر تشل الإنترنت وتربك المستخدمين

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت شركة مايكروسوفت عن تعرض خدمات الإنترنت في عدد من دول الشرق الأوسط، بينها اليمن، لاضطرابات واسعة نتيجة انقطاعات متعددة في كابلات الألياف البحرية في البحر الأحمر، ما أدى إلى بطء شديد في الاتصال وارتفاع زمن الوصول إلى خدماتها السحابية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن منصة Azure، ثاني أكبر مزود للحوسبة السحابية عالميًا، اضطرت إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة، مما تسبب في تأخيرات ملحوظة للمستخدمين، خاصة في الدول التي تعتمد على المسارات المتأثرة، ومنها اليمن التي تعاني أصلًا من بنية تحتية رقمية هشة.

وأضافت مايكروسوفت أن إصلاح الكابلات قد يستغرق وقتًا، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع وتحسين التوجيه لتقليل الأثر على العملاء، مع تقديم تحديثات يومية حسب تطورات الأزمة.

في السياق ذاته، أفادت منظمة "نت بلوكس" بأن سلسلة من الانقطاعات قرب مدينة جدة السعودية أثرت على جودة الإنترنت في عدة دول، مشيرة إلى أن اليمن من بين أكثر المتضررين نظرًا لاعتماده الكبير على المسارات البحرية المحدودة.

وتأتي هذه الأزمة لتكشف هشاشة الاتصال الرقمي في اليمن، حيث يعتمد المواطنون والصحفيون والمؤسسات على خدمات الإنترنت في ظل غياب بدائل محلية قوية، ما يجعل أي خلل خارجي سببًا في شلل شبه كامل للأنشطة الرقمية.