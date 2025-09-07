اليمن في شبه عزلة رقمية: انقطاعات في كابلات البحر الأحمر تشل الإنترنت وتربك المستخدمين وزير الدفاع: جميع التشكيلات العسكرية في اليمن تقف اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد.. تفاصيل لقائه باللجنة الأمنية والعسكرية العليا ما دلالات انتقال صناعة المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى مليشيات الحوثي في اليمن؟ قرارات البنك المركزي تبدأ بإعادة ضبط السوق.. مأرب ترصد انخفاضًا في الأسعار وتحركًا ضد الصرافين المخالفين موكب وداع مهيب لشهيدي الواجب العقيد خالد مثنى ورفيقة العبادي في مأرب جامعة إقليم سبأ تدشن عامها الجديد وأكثر من 19 ألف طالب وطالبة يتسابقون على مقاعدها الدراسية في سبع كليات اللواء سلطان العرادة يقرع ناقوس الخطر ويحذر الإدارة الأمريكية: الحوثيون يوسّعون دائرة النار.. والرد يجب أن يكون دولياً وحازماً طائرات مسيرة أمريكية فائقة التطور والامكانيات توافق واشنطن على بيعها للسعودية طهران توقع مصيرها الأسود بيدها! تقرير دولي يفضح النووي الإيراني عاجل.. طائرة مسيرة فشل الاحتلال في اعتراضها سقطت في مطار رامون وأنباء عن إصابات
كشفت شركة مايكروسوفت عن تعرض خدمات الإنترنت في عدد من دول الشرق الأوسط، بينها اليمن، لاضطرابات واسعة نتيجة انقطاعات متعددة في كابلات الألياف البحرية في البحر الأحمر، ما أدى إلى بطء شديد في الاتصال وارتفاع زمن الوصول إلى خدماتها السحابية.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن منصة Azure، ثاني أكبر مزود للحوسبة السحابية عالميًا، اضطرت إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة، مما تسبب في تأخيرات ملحوظة للمستخدمين، خاصة في الدول التي تعتمد على المسارات المتأثرة، ومنها اليمن التي تعاني أصلًا من بنية تحتية رقمية هشة.
وأضافت مايكروسوفت أن إصلاح الكابلات قد يستغرق وقتًا، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع وتحسين التوجيه لتقليل الأثر على العملاء، مع تقديم تحديثات يومية حسب تطورات الأزمة.
في السياق ذاته، أفادت منظمة "نت بلوكس" بأن سلسلة من الانقطاعات قرب مدينة جدة السعودية أثرت على جودة الإنترنت في عدة دول، مشيرة إلى أن اليمن من بين أكثر المتضررين نظرًا لاعتماده الكبير على المسارات البحرية المحدودة.
وتأتي هذه الأزمة لتكشف هشاشة الاتصال الرقمي في اليمن، حيث يعتمد المواطنون والصحفيون والمؤسسات على خدمات الإنترنت في ظل غياب بدائل محلية قوية، ما يجعل أي خلل خارجي سببًا في شلل شبه كامل للأنشطة الرقمية.