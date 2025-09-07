اليمن في شبه عزلة رقمية: انقطاعات في كابلات البحر الأحمر تشل الإنترنت وتربك المستخدمين وزير الدفاع: جميع التشكيلات العسكرية في اليمن تقف اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد.. تفاصيل لقائه باللجنة الأمنية والعسكرية العليا ما دلالات انتقال صناعة المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى مليشيات الحوثي في اليمن؟ قرارات البنك المركزي تبدأ بإعادة ضبط السوق.. مأرب ترصد انخفاضًا في الأسعار وتحركًا ضد الصرافين المخالفين موكب وداع مهيب لشهيدي الواجب العقيد خالد مثنى ورفيقة العبادي في مأرب جامعة إقليم سبأ تدشن عامها الجديد وأكثر من 19 ألف طالب وطالبة يتسابقون على مقاعدها الدراسية في سبع كليات اللواء سلطان العرادة يقرع ناقوس الخطر ويحذر الإدارة الأمريكية: الحوثيون يوسّعون دائرة النار.. والرد يجب أن يكون دولياً وحازماً طائرات مسيرة أمريكية فائقة التطور والامكانيات توافق واشنطن على بيعها للسعودية طهران توقع مصيرها الأسود بيدها! تقرير دولي يفضح النووي الإيراني عاجل.. طائرة مسيرة فشل الاحتلال في اعتراضها سقطت في مطار رامون وأنباء عن إصابات
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن جميع التشكيلات والمكونات العسكرية تقف اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد، يتمثل في هزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وكامل التراب الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة العسكرية والأمنية العليا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، حيث اطّلع على سير عمل اللجنة والجهود المبذولة في تنظيم وتوحيد القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها القتالية.
واستعرض الفريق الداعري نتائج زياراته الميدانية إلى منتسبي القوات المسلحة والتشكيلات المرابطة في جبهات القتال بمختلف المناطق والمحاور العسكرية، مشيداً بالروح القتالية العالية والإصرار على مواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر.
كما استمع وزير الدفاع إلى مداخلات أعضاء اللجنة العسكرية، مؤكداً أن قيادة الوزارة تعمل على رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز قدراتها القتالية والأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر على أهمية توحيد القرار العسكري والأمني، مؤكداً أن الجهود الميدانية لوزير الدفاع تمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسة عسكرية صلبة وموحدة.