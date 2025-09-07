قرارات البنك المركزي تبدأ بإعادة ضبط السوق.. مأرب ترصد انخفاضًا في الأسعار وتحركًا ضد الصرافين المخالفين

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة تعكس التفاعل المحلي مع الإصلاحات الاقتصادية، عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي، حيث تصدّر تقرير اللجنة المكلفة بدعم تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، قدّم وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رقيب، تقرير اللجنة المكلفة بدعم تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي والسعري للحكومة والبنك المركزي اليمني، موضحاً أن الإجراءات شملت:

تثبيت سعر الصرف ومراقبة التزام منشآت الصرافة.

اتخاذ عقوبات بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

تعزيز الرقابة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، مما انعكس في تحسن أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 – 30% بالتوازي مع تحسن قيمة العملة الوطنية.

تفعيل حملات التوعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول القرارات الاقتصادية وأثرها المباشر على حياة المواطنين.

هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس في حياة المواطنين، وسط إشادة من المكتب التنفيذي بفاعلية الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وناقش المجتمعون، في بند ما يستجد الاستعدادات الجارية للاحتفاء بالأعياد الوطنية الـ 63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والـ 62 لثورة 14 الخالدة، ومستوى التنفيذ لرفع مظاهر الاحتفال الرسمية والشعبية من رفع الاعلام والصور، وطلاء الشوارع والعمارات وابواب المحلات بأعلام الجمهورية، وفي وسائل الاعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي والتغني بإنجازاتها العظيمة.



واستمع المجتمعون الى توضيحات من نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي العباب، الى التحديات التي تواجه العام الدراسي الجديد الذي انطلق مطلع سبتمبر الجاري، وفي مقدمتها توفير الكتاب المدرسي، ومقترحات الحلول، واتخذ ازائها التوصيات المناسبة.