موكب وداع مهيب لشهيدي الواجب العقيد خالد مثنى ورفيقة العبادي في مأرب

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شيّعت محافظة مأرب، اليوم الأحد، في موكب رسمي وشعبي مهيب، جثماني الشهيد العقيد خالد دويد مثنى، أركان الجبهة الجنوبية، ورفيقه الشهيد عبدالله العبادي، اللذين ارتقيا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعاً عن الثورة والجمهورية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وانطلقت مراسم التشييع الرسمية حيث حُمِل جثمانا الشهيدين على أكتاف حرس الشرف، ملفوفَين بالعلم الجمهوري، وسط حضور عسكري وقيادات مدنية ومشايخ وأهالي وأصدقاء، يتقدمهم رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ووكيلا محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب وعبدربه مفتاح، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والمشايخ والوجهاء ورفقاء السلاح للشهيد وأصدقائه وأهله ومحبيه إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وقدم الفريق بن عزيز واجب العزاء والمواساة لأسر الشهيدين، ناقلاً إليهم تعازي القيادة السياسية والعسكرية، ومؤكداً أن رحيل العقيد خالد مثنى شكّل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية التي عرفت فيه ضابطاً شجاعاً ومنضبطاً منذ التحاقه بصفوف الجمهورية في مواجهة المشروع الحوثي الكهنوتي.

وأضاف رئيس الأركان أن القوات المسلحة، برغم الألم والخسارة، ماضية على درب الشهداء حتى استعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني، مستذكراً بطولات الشهيدين وتضحياتهما التي ستظل خالدة في ذاكرة الوطن.