جامعة إقليم سبأ تدشن عامها الجديد وأكثر من 19 ألف طالب وطالبة يتسابقون على مقاعدها الدراسية في سبع كليات

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

دشّن نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال، برفقة الدكتورة بدور الماوري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسين الموساي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة، بزيارة عدد من الكليات والقاعات الدراسية، والاطلاع على سير انتظام العملية التعليمية في يومها الأول وإيذانا بانطلاق العام الجامعي 2025/2026،في سبع كليات تابعة للجامعة.

وأوضح الدكتور الرمال أن نحو 19,319 طالباً وطالبة التحقوا بالدراسة مع بداية هذا العام، بينهم 2,520 طالباً وطالبة تم قبولهم حديثاً في مختلف التخصصات.

تأسست جامعة إقليم سبأ عام 2016 كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية الحكومية الناشئة في اليمن، وتتوزع كلياتها على عدد من التخصصات العلمية والإنسانية، وتستقبل آلاف الطلاب سنوياً من مختلف المحافظات. ومنذ إنشائها، تسعى الجامعة إلى الإسهام في تنمية المجتمع المحلي، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الانطلاقة في وقت يشهد فيه اليمن أزمة تعليمية حادة، نتيجة تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من الجامعات في مناطق النزاع، ما جعل من جامعة إقليم سبأ مركزاً حيوياً لاستيعاب الطلبة الباحثين عن بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.