اللواء سلطان العرادة يقرع ناقوس الخطر ويحذر الإدارة الأمريكية: الحوثيون يوسّعون دائرة النار.. والرد يجب أن يكون دولياً وحازماً

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، أن التصعيد العسكري المتواصل لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لم يعد مقتصراً على الجبهات الداخلية، بل بات يشكل خطراً استراتيجياً يهدد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال العرادة خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، إن هجمات الحوثيين على المدن اليمنية، واستمرارهم في التوسع الميداني، يقابله تصعيد خطير يستهدف خطوط التجارة العالمية والملاحة الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التحرك العاجل لاتخاذ موقف أكثر حزماً لردع هذه التهديدات.
وشدد العرادة على أن مجلس القيادة والحكومة الشرعية متمسكان بخيار السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث، إلا أن رفض الحوثيين المتكرر لكل المبادرات الإقليمية والدولية يجعل التحديات العسكرية والأمنية في تصاعد مستمر.
وأشار إلى أن هذه التطورات تقترن بأزمة اقتصادية خانقة جراء توقف تصدير النفط، ونهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية، وفرضهم حصاراً على المدن، ما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
من جانبه، جدّد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً التزام واشنطن بمساندة الجهود الأممية لإحلال السلام، وتعزيز التعاون الثنائي، وتقديم