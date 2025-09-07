طائرات مسيرة أمريكية فائقة التطور والامكانيات توافق واشنطن على بيعها للسعودية

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 221

تتيح الطائرات المسيرة من طراز MQ-9 التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيعها إلى السعودية، فرصة تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والضربات الأرضية الدقيقة، في حين يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى نحو 50 ألف قدم لأكثر من 27 ساعة.

وكانت السعودية طلبت في وقت سابق من هذا العام، شراء نحو 100 طائرة مسيرة طراز MQ-9 كجزء من صفقة أسلحة أُعلن عنها في شهر أيار (مايو) المنصرم أثناء زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الرياض.

وحسب المعلومات المتداولة تتجسد ميزات مسيرات MQ-9 التي تصنعها شركة جنرال أتوميكس (General Atomics)، بعناصر عدة على غرار طولها الذي يصل لـ 11 متراً، فضلاً عن كونها تحظى بقدرات تسليحية عالية.

في الوقت ذاته يبلغ طول جناحيها نحو 20.12 متراً، وتستطيع حمل نحو 8 صواريخ موجهة بالليزر، إضافة إلى 16 صاروخ "جو أرض" من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير".

وجرت العادة أن تستخدمها القوات الجوية الأميركية من أجل "المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية"، وتتمتع كذلك بأنظمة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار فائقة الدقة قادرة على مسح ميداني بزاوية 360 درجة.

المسيرة الـ MQ-9 تعد المسيرة الهجومية الرئيسية لدى القوات الجوية الأميركية، ويجري تشغيلها عن بُعد، وتعد ضمن مزاياها توافر هيكل انسيابي خاص بها وتصميم هندسي يمنحها المرونة العالية في تنفيذ مهماتها الجوية، ووفقاً لبيانات مفتوحة فإن واشنطن تعد ضمن أكبر مشترٍ مسيّرات "ريبر".

تاريخياً، دخلت هذه المسيرات الخدمة في القوات الجوية الأميركية عام 2001، دشنت المسيرة أولى رحلاتها التجريبية، وفي عام 2007 اتفقت القوات الجوية الأميركية مع الشركة المصنعة لتصنيع أكثر من 300 مسيرة، قُدرت تكلفة الواحدة منها بـ30 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس عام 2022.