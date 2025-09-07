طهران توقع مصيرها الأسود بيدها! تقرير دولي يفضح النووي الإيراني عاجل.. طائرة مسيرة فشل الاحتلال في اعتراضها سقطت في مطار رامون وأنباء عن إصابات دعوة لإقامة صلاة الخسوف في اليمن الكشف عن سبب بطء خدمة الإنترنت خلال الساعات الماضية أكبر هجوم روسي بالمسيّرات يشعل النار بمقر الحكومة في كييف الأرصاد تتوقّع أمطاراً متفرقة على عدة المحافظات يمنية فضيحة القرن.. إيران تدفع الحوثيين لإعلان حرب كيماوية تهدد بفناء المنطقة بعد زلزال أفغانستان المدمر.. عالم زلازل شهير يوجه رسالة عاجلة مايكروسوفت تعلن حدوث انقطاعات في كابلات دولية بالبحر الأحمر فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان''
قالت تقارير اعلامية عبرية إن 4 مسيرات أطلقت من اليمن اليوم الأحد، تمكن جيش الإحتلال من رصد واعتراض 3 منها، بينما سقطت واحدة في مطار رامون.
وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في مطار رامون بمنطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة.
جيش الإحتلال اكد أن طائرة مسيرة حوثية رابعة سقطت في منطقة مطار رامون وقال أنه يحقق في الحادثة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن الطائرة ضربت صالة المسافرين في مطار رامون قرب إيلات.
هذا وأشارت تقارير عبرية إلى اصابة شخصين في موقع سقوط الطائرة.
بدوره ذكر الإسعاف الإسرائيلي ان قدم العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون.