عاجل.. طائرة مسيرة فشل الاحتلال في اعتراضها سقطت في مطار رامون وأنباء عن إصابات

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
قالت تقارير اعلامية عبرية إن 4 مسيرات أطلقت من اليمن اليوم الأحد، تمكن جيش الإحتلال من رصد واعتراض 3 منها، بينما سقطت واحدة في مطار رامون.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في مطار رامون بمنطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة.

جيش الإحتلال اكد أن طائرة مسيرة حوثية رابعة سقطت في منطقة مطار رامون وقال أنه يحقق في الحادثة.

‌ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن الطائرة ضربت صالة المسافرين في مطار رامون قرب إيلات.

هذا وأشارت تقارير عبرية إلى اصابة شخصين في موقع سقوط الطائرة.

بدوره ذكر الإسعاف الإسرائيلي ان قدم العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون.

