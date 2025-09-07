دعوة لإقامة صلاة الخسوف في اليمن

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 246

وجه وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، مديري عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات وأئمة المساجد والدعاة والمرشدين إلى إقامة صلاة الخسوف مساء اليوم الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025م.

وأكدت الوزارة في إعلان رسمي أن صلاة الخسوف ستقام عقب صلاة العشاء في حال تحققت التوقعات بحدوث خسوف كلي للقمر، داعيةً إلى الإكثار من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت الوزارة عن الحديث النبوي الشريف: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم"، مشددةً على أن هذه الشعيرة سنة نبوية عند وقوع الخسوف حتى ينجلي.

واختتمت الوزارة إعلانها بالدعاء أن يصرف الله عن اليمن وعن بلاد المسلمين كل سوء ومكروه.

ومن المتوقع أن يشهد اليمن ومعظم دول المنطقة مساء الأحد خسوفاً كلياً نادراً للقمر يستمر لعدة ساعات، وفقاً لتوقعات المراكز الفلكية، ما يمنح السكان فرصة لمتابعته بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء.

ويبدأ الخسوف الكلي للقمر اليوم الأحد، عند الساعة 7 و 27 دقيقة و 6 ثوان ليلا، وينتهي عند الساعة 10 و 56 دقيقة و 34 ثانية ليلا.