أكبر هجوم روسي بالمسيّرات يشعل النار بمقر الحكومة في كييف

شنت روسيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، ليل السبت، ما أدى لاشتعال النيران بمقر الحكومة الرئيسي في كييف، وخلف قتلى وجرحى، بينما استهدفت مسيّرات أوكرانية منشآت للطاقة في روسيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تليغرام -صباح اليوم الأحد- إن روسيا أطلقت 805 مسيّرات و13 صاروخا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية، وهو أكبر عدد منذ بداية الحرب.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو إن النيران اشتعلت على سطح مبنى الحكومة في منطقة بيشيرسكي في كييف.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى، لكن لم يتضح على الفور إن كان ذلك ناتجا عن ضربة مباشرة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا "لأول مرة منذ بداية الحرب، روسيا تلحق أضرارا بمبنى الحكومة في كييف، وهذا تصعيد خطير".

وأضاف أن "روسيا تصعّد إرهابها ضدنا، وهذا يتطلب ردا حازما من حلفائنا". REUTERS/Thomas Peter فرق الإطفاء تحاول إخماد حريق في مبنى سكني بالعاصمة كييف (رويترز) في الوقت نفسه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل امرأة وطفل في الهجوم الجوي الروسي على العاصمة، الذي أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقا.

وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الروسي تسبب بانقطاع الكهرباء في المدينة.

وفي منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، أسفرت ضربة جوية روسية عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

ضربة بمحطة زاباروجيا من ناحية أخرى، قالت الإدارة التي عينتها روسيا في محطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا "إن مسيّرات أوكرانية أصابت سطح مركز تدريب بالمحطة لكنها لم تخلف أضرارا جسيمة أو زيادة في مستويات الإشعاع".

وأوضحت الإدارة في منشور عبر تليغرام أن الضربة كانت على بعد حوالي 300 متر من وحدة المفاعل النووي.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على هذه المحطة التي توصف بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في الأسابيع الأولى من حربها على أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على خُمس الأراضي الأوكرانية تقريبا، بينما تطالب أوكرانيا بانسحابه من كل هذه الأراضي.

حريق بمصفاة إيلسكي وفي روسيا، أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية اندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط في كراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت الإدارة عبر تليغرام "اشتعلت النيران في إحدى وحدات المعالجة، وتم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة"، وتابعت "لم تكن هناك إصابات، وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ في موقع الحادث، وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة".

في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن قائد سلاح المسيّرات الأوكراني قوله إنهم هاجموا خط أنابيب دروجبا للغاز في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وتستمر الهجمات الجوية المتبادلة في ظل جمود مساعي التسوية بين البلدين، رغم محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتتقدم القوات الروسية على خط الجبهة شرق وجنوب أوكرانيا منذ أكثر من عام، مستغلة نقص القوات والعتاد الذي يعانيه الأوكرانيون