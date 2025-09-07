الأرصاد تتوقّع أمطاراً متفرقة على عدة المحافظات يمنية

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 119

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، هطول أمطار مختلفة في معظم المحافظات اليمنية.

وقال المركز في نشرته الجوية الاحد، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب ومعتدل إلى حار، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة المهرة، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية وسواحل البحر الأحمر.

كما توقّع المركز أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.

واضاف أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت.

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها.