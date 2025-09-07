فضيحة القرن.. إيران تدفع الحوثيين لإعلان حرب كيماوية تهدد بفناء المنطقة

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

في تطور مرعب يكشف عن أخطر فضيحة حرب منذ عقود، اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني النظام الإيراني بتحويل اليمن إلى معمل موت عبر إنشاء مصنع سري لإنتاج أسلحة كيماوية تحت إشراف خبراء «الحرس الثوري».

وأكد الوزير أن إيران هرّبت مواد قاتلة إلى صنعاء يجري تجهيزها حالياً للتركيب على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في خطوة وصفها بـ«إعلان حرب كيماوية» تهدد بجرائم إبادة جماعية وانفجار كارثة عابرة للحدود ستطال المنطقة والعالم بأسره.

وأشار الإرياني إلى أن هذا المشروع يتجاوز كل خطوط التصعيد التقليدي، محوّلاً اليمن إلى «مختبر كيماوي وبيولوجي» وقاعدة متقدمة لعمليات الحرس الثوري، في خرق فاضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ولقرارات مجلس الأمن.

كما حذّر من أن أي تهاون دولي أمام هذه الجريمة سيمنح طهران الفرصة لفرض واقع جديد، يحوّل اليمن إلى منصة للإرهاب الكيماوي، ويضع أمن الملاحة والطاقة العالمية على حافة الانهيار.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى تحرك عاجل وحاسم قبل أن تنفجر القنبلة الكيماوية في وجه الجميع.