مايكروسوفت تعلن حدوث انقطاعات في كابلات دولية بالبحر الأحمر

الأحد 07 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذّرت شركة مايكروسوفت مستخدميها من تباطؤ عمل خدمة أزور، نتيجة انقطاعات في كابلات بحرية دولية بالبحر الأحمر.

وقالت مايكروسوفت في بيان لها، السبت: "قد تشهد حركة البيانات العابرة للشرق الأوسط، والتي تبدأ أو تنتهي في آسيا أو أوروبا، زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات متعددة في الألياف الضوئية تحت البحر في البحر الأحمر".

وأضافت الشركة أن إصلاح الكابلات سيستغرق بعض الوقت، بينما لم تشر إلى أسباب الانقطاعات.

وأكدت مايكروسوفت أنها ستواصل متابعة سير العمل وتحسين الخدمة لتقليل تأثر مستخدمي خدمة أزور جراء الانقطاعات