مايكروسوفت تعلن حدوث انقطاعات في كابلات دولية بالبحر الأحمر فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان'' توكل كرمان تطلق برامج تنموية وإنسانية لصالح الفتيات اليتيمات في مقديشو استشهاد أركان حرب الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب مع مرافقه ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026 الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا وصية السياسي اليمني محمد قحطان لأسرته وماذا قال لهم في زيارتهم الوحيدة والأخيرة؟ ومن المسؤول الأول عن ملف اختطافه؟ تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة
حذّرت شركة مايكروسوفت مستخدميها من تباطؤ عمل خدمة أزور، نتيجة انقطاعات في كابلات بحرية دولية بالبحر الأحمر.
وقالت مايكروسوفت في بيان لها، السبت: "قد تشهد حركة البيانات العابرة للشرق الأوسط، والتي تبدأ أو تنتهي في آسيا أو أوروبا، زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات متعددة في الألياف الضوئية تحت البحر في البحر الأحمر".
وأضافت الشركة أن إصلاح الكابلات سيستغرق بعض الوقت، بينما لم تشر إلى أسباب الانقطاعات.
وأكدت مايكروسوفت أنها ستواصل متابعة سير العمل وتحسين الخدمة لتقليل تأثر مستخدمي خدمة أزور جراء الانقطاعات