فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان''

أعادت السلطات الفرنسية إلى اليمن تمثال ملك قتبان المعروف باسم (شهر هلال) إلى جانب 15 قطعة أثرية أخرى، بينها تماثيل حجرية وألواح جنائزية، بعد جهود قانونية ودبلوماسية استمرت خمس سنوات.

وأوضح الخبير في الآثار اليمنية، عبد الله محسن، على صفحته في فيسبوك، أن القطع صودرت مطلع عام 2020 أثناء تفتيش روتيني للشرطة في أحد المستودعات بضواحي باريس، لتبدأ بعدها إجراءات طويلة من التحقيق والتقاضي، بمشاركة السلطات الفرنسية والسفارة اليمنية في باريس، حتى صدور قرار قضائي بإعادتها إلى اليمن.

وأشار محسن إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الفرنسي-اليمني في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والجريمة المنظمة، لافتًا إلى أن المجموعة تعود إلى حضارات يمنية قديمة أبرزها مملكة قتبان، ويتراوح تاريخها بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، ومعظمها قادم من وادي بيحان والجوف.

من جانبه، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، أن القطع أصبحت ملكًا للحكومة اليمنية، ووُضعت في موقع آمن بالعاصمة الفرنسية باريس، بناءً على طلب رسمي من الحكومة، إلى حين استقرار الأوضاع وإمكانية نقلها إلى اليمن.

وتبين أن هذه القطع كانت ضمن مقتنيات الفرنسي من أصول إيطالية، فرانسوا أنتونوفيتش، الذي امتلك مجموعة تضم أكثر من 100 قطعة أثرية يمنية، بعضها كان مودعًا في متاحف أوروبية قبل أن تُنقل بشكل غير قانوني إلى فرنسا.