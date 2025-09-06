فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان'' توكل كرمان تطلق برامج تنموية وإنسانية لصالح الفتيات اليتيمات في مقديشو استشهاد أركان حرب الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب مع مرافقه ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026 الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا وصية السياسي اليمني محمد قحطان لأسرته وماذا قال لهم في زيارتهم الوحيدة والأخيرة؟ ومن المسؤول الأول عن ملف اختطافه؟ تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن
أعادت السلطات الفرنسية إلى اليمن تمثال ملك قتبان المعروف باسم (شهر هلال) إلى جانب 15 قطعة أثرية أخرى، بينها تماثيل حجرية وألواح جنائزية، بعد جهود قانونية ودبلوماسية استمرت خمس سنوات.
وأوضح الخبير في الآثار اليمنية، عبد الله محسن، على صفحته في فيسبوك، أن القطع صودرت مطلع عام 2020 أثناء تفتيش روتيني للشرطة في أحد المستودعات بضواحي باريس، لتبدأ بعدها إجراءات طويلة من التحقيق والتقاضي، بمشاركة السلطات الفرنسية والسفارة اليمنية في باريس، حتى صدور قرار قضائي بإعادتها إلى اليمن.
وأشار محسن إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الفرنسي-اليمني في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والجريمة المنظمة، لافتًا إلى أن المجموعة تعود إلى حضارات يمنية قديمة أبرزها مملكة قتبان، ويتراوح تاريخها بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، ومعظمها قادم من وادي بيحان والجوف.
من جانبه، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، أن القطع أصبحت ملكًا للحكومة اليمنية، ووُضعت في موقع آمن بالعاصمة الفرنسية باريس، بناءً على طلب رسمي من الحكومة، إلى حين استقرار الأوضاع وإمكانية نقلها إلى اليمن.
وتبين أن هذه القطع كانت ضمن مقتنيات الفرنسي من أصول إيطالية، فرانسوا أنتونوفيتش، الذي امتلك مجموعة تضم أكثر من 100 قطعة أثرية يمنية، بعضها كان مودعًا في متاحف أوروبية قبل أن تُنقل بشكل غير قانوني إلى فرنسا.