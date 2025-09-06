فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان'' توكل كرمان تطلق برامج تنموية وإنسانية لصالح الفتيات اليتيمات في مقديشو استشهاد أركان حرب الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب مع مرافقه ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026 الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا وصية السياسي اليمني محمد قحطان لأسرته وماذا قال لهم في زيارتهم الوحيدة والأخيرة؟ ومن المسؤول الأول عن ملف اختطافه؟ تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن
أعلنت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن دعمها لمركز الأيتام للفتيات في حي بونطيري بالعاصمة الصومالية مقديشو، من خلال تجهيز معمل حاسوب يضم خمسين جهازاً حديثاً، إلى جانب تقديم ستين منحة دراسية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر مؤسسة توكل كرمان الدولية.
وخلال زيارتها إلى مقديشو، دشنت كرمان أول مشاريع مؤسستها الدولية في الصومال عبر توزيع أكثر من ثلاثمائة سلة غذائية متكاملة على أسر الطالبات اليتيمات.
ويعد مركز الأيتام في بونطيري من أبرز مؤسسات رعاية الفتيات في الصومال، حيث يضم أكثر من 1200 طالبة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج رسمي بدأته كرمان بدعوة من الرئيس الصومالي وعقيلته، يتضمن لقاءات وفعاليات لدعم قضايا المرأة والشباب والتنمية.