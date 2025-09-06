آخر الاخبار

توكل كرمان تطلق برامج تنموية وإنسانية لصالح الفتيات اليتيمات في مقديشو

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص
أعلنت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن دعمها لمركز الأيتام للفتيات في حي بونطيري بالعاصمة الصومالية مقديشو، من خلال تجهيز معمل حاسوب يضم خمسين جهازاً حديثاً، إلى جانب تقديم ستين منحة دراسية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر مؤسسة توكل كرمان الدولية.

 

وخلال زيارتها إلى مقديشو، دشنت كرمان أول مشاريع مؤسستها الدولية في الصومال عبر توزيع أكثر من ثلاثمائة سلة غذائية متكاملة على أسر الطالبات اليتيمات.

 

ويعد مركز الأيتام في بونطيري من أبرز مؤسسات رعاية الفتيات في الصومال، حيث يضم أكثر من 1200 طالبة.

 

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج رسمي بدأته كرمان بدعوة من الرئيس الصومالي وعقيلته، يتضمن لقاءات وفعاليات لدعم قضايا المرأة والشباب والتنمية.

   
