استشهاد أركان حرب الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب مع مرافقه

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025

استشهد اليوم السبت، أركان حرب الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، ومرافقه، في مواجهات مع عناصر جماعة الحوثي،جنوب المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن العقيد خالد دويد حمود علي مثنى، استشهد إلى جانب مرافقه عبدالله صالح العبادي، فجر السبت، إثر قصف بالقذائف شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب.

ويعد العقيد خالد دويد مثنى، أحد القيادات الميدانية البارزة، التي شاركت في معارك الدفاع عن مأرب منذ العام 2015، وأحد مؤسسي مطارح مأرب، متنقلا بين جبهات المخدرة والبلق والمشجح وغيرها.