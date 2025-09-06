فرنسا تعيد لليمن ''ملك قتبان'' توكل كرمان تطلق برامج تنموية وإنسانية لصالح الفتيات اليتيمات في مقديشو استشهاد أركان حرب الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب مع مرافقه ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026 الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا وصية السياسي اليمني محمد قحطان لأسرته وماذا قال لهم في زيارتهم الوحيدة والأخيرة؟ ومن المسؤول الأول عن ملف اختطافه؟ تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن
استشهد اليوم السبت، أركان حرب الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، ومرافقه، في مواجهات مع عناصر جماعة الحوثي،جنوب المحافظة.
وقالت مصادر عسكرية إن العقيد خالد دويد حمود علي مثنى، استشهد إلى جانب مرافقه عبدالله صالح العبادي، فجر السبت، إثر قصف بالقذائف شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب.
ويعد العقيد خالد دويد مثنى، أحد القيادات الميدانية البارزة، التي شاركت في معارك الدفاع عن مأرب منذ العام 2015، وأحد مؤسسي مطارح مأرب، متنقلا بين جبهات المخدرة والبلق والمشجح وغيرها.