ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 106

حجز المنتخب المغربي مقعداً له في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب النيجر بخمسة اهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الرباط ضمن الجولة السابعة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل خماسية المنتخب المغربي، إسماعيل الصيباري في الدقيقتين 29، و 38، وأيوب الكعبي في الدقيقة 50، وحمزة إيكمان في الدقيقة 68، وعز الدين اوناحي في الدقيقة 84.

كما فاز المنتخب المصري لكرة القدم، على نظيره الاثيوبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بمجموعته في التصفيات الأفريقية، ليقترب من التأهل لنهائيات كأس العالم، فيما تجمد رصيد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد (6) نقاط.

وأصبح المغرب البلد السابع عشر المتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، والتي ستقام من 11 حزيران/يونيو لغاية 19 تموز/يوليو في كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

في ما يلي قائمة البلدان المتأهلة حتى الآن:

الدول المضيفة:

الولايات المتحدة، كندا، المكسيك

المنتخبات المتأهلة حتى الآن من خلال التصفيات:

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي

أفريقيا: المغرب

أوقيانيا: نيوزيلندا

48 منتخبا سيشاركون في البطولة

تتوزع المنتخبات الـ48 المشاركة - آسيا (8)، أفريقيا (9)، كونكاكاف (6)، أمريكا الجنوبية (6)، أوقيانيا (1)، أوروبا (16) - على 12 مجموعة من أربعة فرق. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور 32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

تقام المباراة الافتتاحية في 11 حزيران/يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو. أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 تموز/يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

يستضيف 16 ملعبا النهائيات (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا).

المدن الـ16 المضيفة:

الولايات المتحدة: كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجلس، ميامي، دالاس، هيوستن

المكسيك: مونتيري، مكسيكو، غوادالاخارا

كندا: فانكوفر، تورونتو