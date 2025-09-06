ثاني منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026 الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا وصية السياسي اليمني محمد قحطان لأسرته وماذا قال لهم في زيارتهم الوحيدة والأخيرة؟ ومن المسؤول الأول عن ملف اختطافه؟ تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تخطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن لغز الفائض السوري.. كيف تحولت موازنة دولة خرجت من حرب إلى ميزانية اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها
أفشلت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم السبت، سلسلة محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا.
وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن وحدات الجيش تمكنت من قتل أربعة عناصر حوثية في محيط تبة كارم والتبة السوداء، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش، في عملية وصفت بالدقيقة والسريعة.
كما استهدفت وحدات المدفعية تحركات معادية انطلقت من إحدى التباب، ما أجبر المليشيا على التراجع بعد فشلها في سحب جثث قتلاها تحت نيران الجيش.
وأكد المصدر أن مليشيا الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات بشرية في محاولة لتصعيد الموقف القتالي، في حين تواصل قوات الجيش الوطني الحفاظ على جاهزيتها العالية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.