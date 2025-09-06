الجيش الوطني في تعز يكسر هجوما حوثيا بتعز ويوقع قتلى في صفوف المليشيا

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفشلت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم السبت، سلسلة محاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف المليشيا.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن وحدات الجيش تمكنت من قتل أربعة عناصر حوثية في محيط تبة كارم والتبة السوداء، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش، في عملية وصفت بالدقيقة والسريعة.

كما استهدفت وحدات المدفعية تحركات معادية انطلقت من إحدى التباب، ما أجبر المليشيا على التراجع بعد فشلها في سحب جثث قتلاها تحت نيران الجيش.

وأكد المصدر أن مليشيا الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات بشرية في محاولة لتصعيد الموقف القتالي، في حين تواصل قوات الجيش الوطني الحفاظ على جاهزيتها العالية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.