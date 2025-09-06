تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس اليمن تختطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن لغز الفائض السوري.. كيف تحولت موازنة دولة خرجت من حرب إلى ميزانية اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها الكشف عن اتفاقية سرية بين السودان وإثيوبيا تهدد أمن النيل الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة
قال تقرير دولي إن الريال اليمني ارتفع بنسبة 43 بالمئة في أغسطس ليسجل 1,624 ريال للدولار، بعد فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.
واوضح التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) إن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في عدن عززت قيمة الريال اليمني وخفضت أسعار السلع الغذائية والوقود في أغسطس، لكن أكثر من نصف السكان سيواصلون مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء حتى نهاية العام.
وأفاد بأن السياسة النقدية الجديدة عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سلطات الحوثيين وزادت من أزمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديهم.