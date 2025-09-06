تقرير دولي: الريال اليمني استعاد 43 بالمئة من قيمته خلال أغسطس

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال تقرير دولي إن الريال اليمني ارتفع بنسبة 43 بالمئة في أغسطس ليسجل 1,624 ريال للدولار، بعد فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.

واوضح التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) إن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في عدن عززت قيمة الريال اليمني وخفضت أسعار السلع الغذائية والوقود في أغسطس، لكن أكثر من نصف السكان سيواصلون مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء حتى نهاية العام.

وأفاد بأن السياسة النقدية الجديدة عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سلطات الحوثيين وزادت من أزمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديهم.