اليمن تختطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

حقق منتخبنا اليمني الأولمبي للشباب تحت سن 23 عاما، فوزا ثمنيا أمام نظيره منتخب بنغلاديش بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقرر اقامتها العام القادم بالسعودية.

واستطاع اللاعب البديل محمد مفتاح من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، بعد لحظات فقط على نزوله.

بهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى 6 نقاط من فوزين على سنغافوره 2-1 وعلى بنغلاديش 1-0.

ويتبقى لليمن مباراة أخيرة مع فيتنام المستضيفة للتصفيات يوم الثلاثاء المقبل، الثالثة عصرا.