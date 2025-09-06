اليمن تختطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن لغز الفائض السوري.. كيف تحولت موازنة دولة خرجت من حرب إلى ميزانية اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها الكشف عن اتفاقية سرية بين السودان وإثيوبيا تهدد أمن النيل الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة
حقق منتخبنا اليمني الأولمبي للشباب تحت سن 23 عاما، فوزا ثمنيا أمام نظيره منتخب بنغلاديش بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقرر اقامتها العام القادم بالسعودية.
واستطاع اللاعب البديل محمد مفتاح من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، بعد لحظات فقط على نزوله.
بهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى 6 نقاط من فوزين على سنغافوره 2-1 وعلى بنغلاديش 1-0.
ويتبقى لليمن مباراة أخيرة مع فيتنام المستضيفة للتصفيات يوم الثلاثاء المقبل، الثالثة عصرا.