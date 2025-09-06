آخر الاخبار

اليمن تختطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل الداخلية اليمنية تكشف عن ضبط خبراء لبنانيين وسوريين في عدن وتفاصيل عملية ضبط مصنع المخدرات بالمهرة الحكومة اليمنية تكشف عن عناصر إيرانية تشرف على إنشاء مصنع أسلحة كيماوية محرمة في اليمن لغز الفائض السوري.. كيف تحولت موازنة دولة خرجت من حرب إلى ميزانية اتفاق شراكة بملايين الدولارات بين غوغل ونتنياهو لإنكار جرائم إسرائيل في غزة ترامب يوجه رسالة جديدة لحماس ويكشف عن مفاوضات عميقة معها الكشف عن اتفاقية سرية بين السودان وإثيوبيا تهدد أمن النيل الجامعة العربية تحسم موقفها من اليمن.. تأكيدات ودلالات غامضة تفاصيل هجوم مباغت يضرب قوات عسكرية في أبين.. قتلى وجرحى بعملية مزدوجة لتنظيم القاعدة موارد الفقراء تتحول إلى أداة حرب بيد الحوثيين والأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة

اليمن تختطف فوزاً ثميناً أمام بنغلاديش بهدف قاتل

السبت 06 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 172

حقق منتخبنا اليمني الأولمبي للشباب تحت سن 23 عاما، فوزا ثمنيا أمام نظيره منتخب بنغلاديش بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب المقرر اقامتها العام القادم بالسعودية.

واستطاع اللاعب البديل محمد مفتاح من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، بعد لحظات فقط على نزوله.

بهذا الفوز رفع منتخبنا رصيده الى 6 نقاط من فوزين على سنغافوره 2-1 وعلى بنغلاديش 1-0.

ويتبقى لليمن مباراة أخيرة مع فيتنام المستضيفة للتصفيات يوم الثلاثاء المقبل، الثالثة عصرا.

إقراء أيضاً
الهجن السعودية تكتسح مضمار الطائف: 45 شوطاً في يومين وتفوق واضح على المنافسين
منتخبنا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج للشباب
المنتخب اليمني يستهل تصفيات آسيا 23 بفوز ثمين على سنغافورة (ملخص المباراة)
زلزال في الميركاتو.. مانشستر سيتي يخطف دوناروما ويودّع إيدرسون
توقيت مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما
برايتون يُسقط السيتي في اللحظات القاتلة ويُشعل الدوري الإنجليزي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول